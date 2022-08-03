Вестминстер не жилец? Цитадель британской демократии разваливается на куски Легендарному Вестминстерскому дворцу грозят одновременно пожар и потоп. И никто в королевстве не знает, что с этим делать

Фото: shutterstock.com

«Вестминстерский дворец, цитадель демократии Британии, буквально разваливается на куски. И парламентарии (в нем заседающие. — NEWS.ru) не могут договориться, как его спасти», — пишет издание Politico. Как заявила экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, Вестминстер в любую секунду может стать «британским Нотр-Дамом» — в смысле, загореться. Виной тому старая проводка и изношенные коммуникации, которые отчасти остались еще с Викторианских времен. Аварийное состояние исторической постройки из топ-листа всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждают уже несколько лет. Специальная комиссия утвердила план масштабной реконструкции с временным выселением депутатов. Однако смета оказалась столь астрономической, что политики передумали. А значит, Вестминстерский дворец может быть навсегда потерян для будущих поколений.

Politico напоминает, что в июле в палате общин капитально протекла крыша — второй раз за последние три года. Депутаты начали заседание с того, что бегали с тазиками и закрывали клеенками старинную дубовую мебель.

Пожалуй, это единственный случай утечки, который не требует расследования, — продемонстрировал английское чувство юмора с его тягой к каламбурам вице-спикер палаты Найджел Эванс.

Ранее в мае пришлось закрыть Вестминстер-холл (самую старую часть дворцового комплекса, которая сохранилась со Средневековья), поскольку инженеры выявили «более стремительную деградацию каменной кладки, чем ожидалось». Четыре года назад с одной из статуй ангела «отвалился фрагмент размером с футбольный мяч».

Фото: David Tett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Камни могут упасть откуда угодно. В том числе вам на голову. Значит, вы не самый везучий человек на этом свете, — флегматично заметил один из лордов.

А главное, за последние десять лет доблестным лондонским пожарным удалось ликвидировать 44 возгорания в стенах и подвалах дворца. При этом, по оценкам специалистов, не менее 117 человек могли подвергнуться воздействию канцерогенов. Дело в том, что при отделке стен после Второй мировой войны (именно тогда во дворце, пострадавшем от нацистских авианалетов, последний раз проводился «капремонт» под руководством самого сэра Уинстона Черчилля) рабочие использовали опасный асбест.

«Мажордомы» дворца прямым текстом говорят: случись серьезный пожар, все силы будут брошены на спасение людей, а вот исторические помещения могут не уцелеть. К слову, нынешним неоготическим обликом Вестминстер обязан перестройке после большого пожара 1834 года. Он случился из-за задымления печей в палате лордов — рабочие беспечно забили дымоходы деревянными палочками, при помощи которых Казначейство вело свои калькуляции.

Поднялся гигантский столп огня, а над ним — облако белоснежного ослепительного дыма, сквозь которое, когда оно рассеивалось ветром, порой можно было разглядеть фонарь и шпили, которыми украшено здание, — описывала The London Times грандиозное и жуткое зрелище.

Спустя почти две сотни лет Вестминстер вновь рискует сгореть от «копеечной свечи».

Безумная стимпанковская подлодка — вот что сегодня представляют собой «потроха» Вестминстера, — пишет The Guardian.

Как было сказано в парламентском отчете 2016 года, в подвальных помещениях дворца перемежаются и накладываются друг на друга современные интернет-кабели, старые газовые трубы и электропроводка, послевоенная система парового отопления, где местами проржавели трубы с кипятком, и канализация времен королевы Виктории.

Ничего удивительного, что депутат от лейбористов Бен Брэдшоу жаловался на невозможность работать «из-за постоянного запаха мочи в кабинете». На этом фоне сущей мелочью кажется недовольство госпожи Лидсом в бытность главой палаты общин, когда ее каждый день удостаивала визитом дворцовая крыса с инспекцией мусорной корзины. Другой депутат из-за такой же проблемы стал брать на работу котов, но те от греха подальше ограничились пассивным разглядыванием мышек на ковре — в полном соответствии с английским детским стишком.

Британские власти долго закрывали глаза на накопившиеся проблемы — прямо как нарисованные на полу дворцовых залов львы с прикрытыми очами (кстати, их изобразили спящими затем, чтобы зверюги не смогли заглянуть под подол королевы). Наконец, в 2018 году парламентарии проголосовали за историческое решение — «переезд с вещами» из исторического комплекса, который предполагалось с 2025 года закрыть на ремонт на целых шесть лет.

Тогда же депутаты одобрили создание независимого «спонсорского органа» (sponsor body) — управляющей структуры по ремонту Вестминстера. К началу этого года она подготовила «предварительный обзор потенциального диапазона затрат и графика для основного этапа программы реконструкции». Новости оказались не слишком радужными. Согласно смете, на все работы ушло бы от 7 до 13 млрд фунтов стерлингов и потребовалось бы от 19 до 28 лет. Предполагалось, что дальше «спонсорский орган» приступит к разработке бизнес-обоснования, которое будет готово в 2023 году. Но не тут-то было.

Внезапно парламент передумал и принял решение распустить «спонсорский орган», а план реконструкции убрал под сукно.

В Британии не нашлось политика, который рискнул бы сообщить налогоплательщикам новость об астрономических тратах, которые хотели пустить на ремонт Вестминстера. А главное, никто не готов брать на себя ответственность за весь дворец, — признает The Guardian.

Проблема в том, что сценарий ремонта без одновременного выселения парламентариев вовсе не предпочтительней. В этом случае процесс «латания» дворца, по оценкам экспертов, растянулся бы аж на 76 лет и на него ушло бы еще больше денег — около 22 млрд фунтов. Однако внутри палаты общин оформилось мощное ядро сопротивленцев, которое не хочет освобождать помещение.

Пусть лучше мы будем сидеть на работе, закутавшись в пальто! — храбро заявил депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг.

Впрочем, понять его можно. «Почти всё в этих помещениях изготовлено по индивидуальному заказу — мебель, петли, светильники, викторианские обои, предметы искусства, ковры, камины, архитектурные элементы, витражи, средневековые картины с рыцарями и девами, сценами сражений на суше и на море», — признает The Guardian.

Фото: English Heritage/Imagestate/Global Look Press

Когда историческая комната ремонтируется, необходимо разобрать ее отделку, вставить современные элементы и тщательно собрать обратно. Мне показывали зал заседаний одного из комитетов, где около 20 лет назад обои Огастеса Пьюджина (английского архитектора XIX века, строителя Биг-Бена. — NEWS.ru) с двойным флокированием (технология создания эффекта бархата) были переделаны по образцам, хранящимся в Музее Виктории и Альберта, и где дубовые панели были бережно реконструированы с французской полировкой (она позволяет добиваться особого глянцевого блеска). Пусть даже на богато декорированных потолках повесили кондиционеры, — говорит архитектурный критик Роуэн Мур.

А главное, Вестминстерский дворец с 1100 комнатами, сотней лестниц и тридцатью лифтами — это целая вселенная, королевство в королевстве со своими писанными и неписанными законами, охраняемыми привратниками, которые служат здесь с XIV столетия. Вестминстер — это воплощенная история Британии, которая не должна уйти под воду, словно Атлантида. Но времени на спасение дворца остается все меньше.