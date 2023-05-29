Верховная рада Украины поддержала отказ от празднования Дня Победы 9 мая

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Верховная рада Украины поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий Днем памяти и победы над нацизмом 8 мая. Этой же инициативой отменяется празднование 9 мая как Дня Победы — теперь будет отмечаться День Европы, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко. Парламентарий назвал решение важным шагом для страны.

В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии — чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру, — объяснил он.

За законопроект проголосовали 317 нардепов, против — 1. На этом же заседании парламент поддержал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Документ был опубликован на сайте офиса главы государства. В заявлении президента говорилось, что День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника.