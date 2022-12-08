Венгрия выступила против очередного пакета антироссийских санкций

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Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза выступила против введения очередного, девятого по счету, пакета антироссийских санкций, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил в беседе с изданием, что представители Венгрии «создают проблемы, где только можно, и становятся предсказуемыми».

Дипломаты рассказали, что Будапешт выступил также против того, чтобы был увеличен размер фонда ЕС. Из этого фонда, в частности, выделяются средства на поставки оружия Украине.

Теперь постпреды ЕС опасаются, что Венгрия станет использовать право вето в отношении всех решений, что требуют единогласия. Опасения подкреплены двумя рекомендациями Еврокомиссии. Во-первых, в ЕК рекомендовали заморозить причитающиеся Будапешту €7,5 млрд из Фонда сбалансированного развития ЕС. Кроме того, в ЕК призывали отложить выделение грантов на восстановление после пандемии. Государству полагалось €5,8 млрд. Комиссия пришла к выводу, что Венгрия должна осуществить несколько реформ и активнее вести антикоррупционную деятельность.

В связи с этим, считает один из собеседников издания, Евросоюзу стоит готовиться к «радикальным действиям» венгерского правительства. Не исключается, что государство может воспротивиться включению Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону.

7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн анонсировала девятый пакет санкций ЕС против России, в который войдут три новых российских банка и около 200 физлиц и компаний. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала видео, в котором рассказала, что под санкции подпадут предприятия ВПК, депутаты Госдумы, а также сенаторы, министры, члены партий и представители региональных властей РФ.