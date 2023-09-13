Венгрия отказалась выдавать Украине военнообязанных беженцев

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных беженцев, сообщил премьер-министр страны Жолт Шемьен. Кроме того, государство отказалось передавать данные об украинцах, передает портал ATV.

Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины — свободный человек, который может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или — если решит — возвращаться, — сказал политик.

Ранее украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии.

Согласно тексту писем, Министерство юстиции получило запрос от украинского правительства о депортации беженцев, которые якобы не уклонились от обязательства служить в ВСУ. Также говорилось, что адресаты должны предстать перед Верховным судом на слушаниях по экстрадиции в октябре.