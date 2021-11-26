Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих в страну
Джонсон: Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих в страну
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:58, 27 ноября 2021
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press
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Обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самолизоляцию до получения результата ввели власти Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон», пишет ТАСС
Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата, — сказал Джонсон.
Он также сообщил, что власти в настоящее время выявляют всех, кто за последние 10 дней вернулся из стран повышенного риска, и требуют изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом «омикрон».
Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек, — отметил Джонсон.
До последнего времени при въезде в Великобританию гражданам, привитым одобренными в стране вакцинами, самоизоляция не требовалась. Для граждан РФ при этом продолжали действовать требования о десятидневной самоизоляции и сдаче трёх ПЦР-тестов: одного перед въездом в страну и двух — после.
Ранее в Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом COVID «омикрон». Заболевшие проживают в Челмсфорде и в Ноттингеме. В этих районах проведут целевое тестирование.