Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих в страну

Обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самолизоляцию до получения результата ввели власти Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон», пишет ТАСС

Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата, — сказал Джонсон.

Он также сообщил, что власти в настоящее время выявляют всех, кто за последние 10 дней вернулся из стран повышенного риска, и требуют изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом «омикрон».

Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек, — отметил Джонсон.

До последнего времени при въезде в Великобританию гражданам, привитым одобренными в стране вакцинами, самоизоляция не требовалась. Для граждан РФ при этом продолжали действовать требования о десятидневной самоизоляции и сдаче трёх ПЦР-тестов: одного перед въездом в страну и двух — после.

Ранее в Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом COVID «омикрон». Заболевшие проживают в Челмсфорде и в Ноттингеме. В этих районах проведут целевое тестирование.