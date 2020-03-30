https://static.news.ru/photo/9fbf31dc-7360-11ea-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erica Dezonne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Службы здравоохранения Великобритании сообщили о 393 смертях из-за заражения коронавирусом. Возраст погибших составлял от 19 до 98 лет.

На сегодняшний день в стране зафиксировано около 22 тысяч человек, которые заражены COVID-19. Число скончавшихся с учётом последних составляет 1801. Ранее английские медики отметили резкое снижение смертности от вируса, однако 31 марта 2020 года цифра увеличилась вдвое.

Как информировал NEWS.ru, власти Великобритании мобилизовали свыше 20 тысяч бывших медиков на борьбу с коронавирусом. Они будут помогать своим коллегам. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон.