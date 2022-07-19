Великобритания разрешила Авену содержать лондонский особняк Суд Великобритании ослабил санкции против Авена, чтобы он мог содержать особняк в Лондоне

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Петр Авен

Суд Великобритании смягчил ограничения, наложенные на счета российского бизнесмена Петра Авена, позволив ему содержать особняк в Лондоне, сообщает Bloomberg. Миллиардер находится под следствием по обвинению в уклонении от антироссийских санкций, отмечает агентство.

Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются российским миллиардером Петром Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома, — сказано в сообщении.

По данным агентства, ежемесячно миллиардер тратит 140 тысяч фунтов (более $167 тысяч), большая часть из расходов бизнесмена при этом уходит на защиту и страхование коллекции произведений искусства. Состояние самого Авена исчисляется пятью миллиардами долларов.

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.

После этого живущий в Великобритании Авен пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни, тогда как санкции против российских бизнесменов не повлияют на президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что не планирует покидать Великобританию, опасаясь, что в случае отъезда может уже не вернуться в страну.