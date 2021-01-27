Великобритания может ввести новые санкции из-за ареста Навального

https://static.news.ru/photo/e0b5dfda-60b1-11eb-a511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального, сообщила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон.

При этом сейчас руководство страны не хочет комментировать возможные меры, так как это может снизить их эффект.

Мы заморозим российские государственные активы везде, где у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для создания угрозы жизни или имуществу граждан или резидентов Великобритании, — добавила она.

Также сотрудница МИД отметила, что у Лондона по-прежнему вызывает беспокойство возможное влияние трубопровода «Северный поток — 2» на европейскую энергетическую безопасность, а также на Украину. Однако этот вопрос будут решать власти Германии, передаёт Reuters.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.