Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 21:23

Беар Гриллс подготовился к апокалипсису и потратил тысячи долларов

Ведущий Беар Гриллс сообщил, что купил лодку на случай апокалипсиса

Беар Гриллс Беар Гриллс Фото: Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Телеведущий Беар Гриллс в беседе с The Guardian назвал самой дорогой покупкой после недвижимости лодку на случай апокалипсиса. По его словам, на судне также есть оружие.

Судно для спасения в случае апокалипсиса — стальная парусная лодка ледового класса для всей семьи, практически без электроники, с ручным управлением и вооружением, — ответил на соответствующий вопрос журналистов Гриллс.

Он также признался, что считает самым ценным берет спецназа SAS. Телеведущий добавил, что памятная вещь позволяет «зарядиться духом».

Ранее британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разозлился из-за предложений переснять заключительный сезон проекта. Он назвал это «идиотизмом».

До этого актер Финн Вулфхард, известный по роли в сериале «Очень странные дела», решил взять перерыв в кинокарьере. Он планирует сосредоточиться на своей музыкальной группе The Aubreys и гастрольной деятельности. В 2025 году Вулфхард уже попробовал себя в режиссуре, сняв клип на песню Джорджа Харрисона.

телеведущие
лодки
Великобритания
апокалипсис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бойтесь нас»: в России ответили на слова Трампа о секретном оружии
Раскрыта правда о знакомстве Муцениеце с Дрангой
«Мы все о них знаем»: Трамп пригрозил наркокартелям ударами
Меган Маркл тщетно пыталась попасть на похороны Валентино Гаравани
В Петербурге рейд по «Перекресткам» завершился задержаниями мигрантов
Актер из «Слова пацана» рассказал, как его путают с Кологривым
«Человек-невидимка»: стало известно, почему Байден не появляется на публике
Беар Гриллс подготовился к апокалипсису и потратил тысячи долларов
Переживший жестокую конкисту народ архуако столкнулся с еще большей угрозой
Агент ICE открыл огонь по вооруженному мужчине в Миннеаполисе
Зорина заметили на встрече Украины и США в Абу-Даби
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев о выступлении Зеленского
Рябков рассказал о невыполненном обещании США
Омбудсмен рассказал подробности трагедии с медиками в Голой Пристани
«И так мозгов нет»: Милонов высказался о тренде «денежные ворота»
«Золотовицкий в гробу вертится»: Цыганова о новой должности Богомолова
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.