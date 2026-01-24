Беар Гриллс подготовился к апокалипсису и потратил тысячи долларов Ведущий Беар Гриллс сообщил, что купил лодку на случай апокалипсиса

Телеведущий Беар Гриллс в беседе с The Guardian назвал самой дорогой покупкой после недвижимости лодку на случай апокалипсиса. По его словам, на судне также есть оружие.

Судно для спасения в случае апокалипсиса — стальная парусная лодка ледового класса для всей семьи, практически без электроники, с ручным управлением и вооружением, — ответил на соответствующий вопрос журналистов Гриллс.

Он также признался, что считает самым ценным берет спецназа SAS. Телеведущий добавил, что памятная вещь позволяет «зарядиться духом».

Ранее британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разозлился из-за предложений переснять заключительный сезон проекта. Он назвал это «идиотизмом».

До этого актер Финн Вулфхард, известный по роли в сериале «Очень странные дела», решил взять перерыв в кинокарьере. Он планирует сосредоточиться на своей музыкальной группе The Aubreys и гастрольной деятельности. В 2025 году Вулфхард уже попробовал себя в режиссуре, сняв клип на песню Джорджа Харрисона.