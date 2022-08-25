«Ведомости»: референдумы в Донбассе вряд ли пройдут 11 сентября «Ведомости»: сроки проведения референдумов в ДНР и ЛНР зависят от хода спецоперации

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины, скорее всего, не пройдут 11 сентября. Их не станут совмещать с единым днем голосования в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Издание отмечает, что три его собеседника связали это с тем, что союзные войска не полностью освободили территорию ДНР.

Официально российские представители прежде не называли 11 сентября датой, которая выбрана для проведения референдума. Об этом заявлял лишь глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. При этом глава ДНР Денис Пушилин 24 августа заверил в готовности республики провести референдум.

Главное теперь, чего мы ждем, это выхода союзных сил на административные границы республики, — пояснил он.

Ранее стало известно, что США не признают итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в регионах, находящихся под контролем российских войск. В случае если данные территории будут присоединены к России, Белый дом оперативно введет «жесткие» санкции.