Варшава отрицает связь с бойцами, напавшими на территорию Белгородчины Власти Польши: напавшие на Белгородскую область польские наемники не связаны с Варшавой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что «Польский добровольческий корпус», описанный в СМИ, не связан с вооруженными силами республики. В своем Twitter он подчеркнул, что организация не имеет ничего общего с каким-либо учреждением страны.

«Польский добровольческий корпус», описанный в СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или каким-либо польским учреждением, — сообщил Жарин.

Он призвал не ассоциировать действия напавших с властями Польши.

Ранее «Русский добровольческий корпус» опубликовал заявление относительно бойцов «Польского добровольческого корпуса» (ПДК). В сообщении утверждалось, что соратники организации «воюют за свободу и независимость Украины» и вместе с РДК провели ряд операций на Ореховском, Запорожском и Бахмутском направлениях. В организации уточнили, что польские бойцы занимаются конвоем пленных, военной и медицинской логистикой в пределах госграницы Украины.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с диверсионно-разведывательной группой. Глава региона подчеркнул, что ДРГ требовала встречи с ним для обсуждения обмена пленных и он согласился. Минобороны РФ информацию не комментировало.