https://static.news.ru/photo/0ce38132-3544-11eb-bf11-fa163e074e61_660.jpg Збигнев Рау Фото: Zbigniew-Rau/facebook.com

Китай является большим, но не военным вызовом для НАТО, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Недавно дипломат принял участие в совете глав МИД стран-участниц НАТО.

Отвечая на вопрос, считает ли Альянс коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) биологическим оружием КНР, чиновник заявил, что «подобные формулировки не звучали часто».

Тем не менее во время дискуссии подчёркивалось, что Китай, исходя из своей растущей мощи и ряда неконвенциональных шагов, в том числе в информационной сфере, представляет большой, хоть и не военный, вызов для союза, — заявил Рау в эфире Польского радио.

Эксперты также советуют блоку НАТО сохранить комплексный подход в отношениях с РФ, предусматривающий как меры по сдерживанию, так и диалог с Кремлём, говорится в глобальном докладе Альянса. В документе отмечается, что Блок должен реагировать и отвечать на угрозы со стороны Москвы, «враждебные действия, проявляя политическое единство, решительность и последовательность». Специалисты считают, что нормализация отношений с РФ возможна только, если она вернётся к «полному соблюдению международного права».

Накануне первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи РФ на полуострове и в Чёрном море. Он порекомендовал альянсу не вмешиваться во внутренние дела Кремля. Депутат подчеркнул, что РФ обеспечивает безопасность границ на собственной территории, тогда как НАТО вместе с США разворачивают свои военные объекты вблизи российских рубежей. По его словам, это можно расценивать как подготовку в вооружённому вторжению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал советы экспертов НАТО признать Россию главным врагом на ближайшее десятилетие слишком скромными. По словам депутата, учитывая военный потенциал РФ, речь должна идти как минимум о ближайших 50 годах.