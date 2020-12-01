Вакцина против коронавируса от Pfizer и Biontech одобрена в Великобритании

https://static.news.ru/photo/80e70c3c-346f-11eb-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON via www./Global Look Press

Вакцина фармацевтических компаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Британское правительство последовало рекомендации независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA). Организация посоветовала выдать документ о соответствии вакцине против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech, сказано в заявлении Минздрава Соединённого Королевства.

Глава ведомства Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения начнётся на следующей неделе, передаёт Reuters.

Ранее Еврокомиссия пообещала максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок Евросоюза. ЕМА уже получило заявки на поставки препарата на европейский рынок от Pfizer/BioNTech и Moderna. Заключение по вакцине от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer может быть предоставлено к 29 декабря.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения в последние две недели наблюдают в Европейском регионе позитивную тенденцию по снижению темпов распространения коронавируса. Однако в России и Северной Америке всё ещё отмечается рост числа заболевших, писал NEWS.ru.