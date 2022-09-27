В Запорожье заявили, что Зеленскому готовят замену на посту президента Член ВГА Рогов: командующий ВСУ Залужный может сменить Зеленского на посту президента

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине готовят замену нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, в качестве замены рассматривается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, фотографии которого все чаще появляются в западной прессе.

Идёт процесс информационной накачки Залужного, раздувая из него образ эдакого Клаузевица в шароварах — война до последнего украинца и точка. <...> По сути, западники дают понять Зеленскому, что для них незаменимых нет. В противном случае на смену клоуну придёт хунта. Уже не условная, а настоящая, — написал Рогов.

Ранее читатели американской газеты Politico раскритиковали слова Зеленского о том, что глава России Владимир Путин несет ответственность за разразившийся в Европе кризис. Многие обвинили украинского лидера в том, что Киев своим стремлением в НАТО стал причиной конфликта, тогда как Запад отчаянно пытается сделать из Зеленского героя. Некоторые указали на амбиции украинского руководства, которые могут привести к дальнейшему напряжению в странах Европы.

Читатели немецкой газеты Die Welt также прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. По их мнению, это свидетельствует о том, что Зеленский «начал воспринимать Путина всерьез» и уже получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить «игры в интересах США и НАТО». По их мнению, в сложившихся обстоятельствах украинский лидер должен договориться с Россией или действовать самостоятельно.