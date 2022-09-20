В Запорожье общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий

К главе военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому обратились председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены движения с просьбой провести референдум о присоединении к России. Плебисцит предлагается провести «как можно скорее», передает РИА Новости.

Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе, — сказал Рогов.

Ранее жители Запорожской области приехали на общенародный съезд по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России. На мероприятии выступили жители разных частей региона, представители общественных организаций, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков. Каждый из них сказал о необходимости провести референдум о вхождении в состав РФ.

По итогам съезда была принята резолюция с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.