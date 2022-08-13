В восьми районах Британии объявлена засуха

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В восьми районах Британии на фоне отсутствия дождей и жаркой погоды объявлена засуха, передает The Guardian. Для местных жителей также будут введены ограничения на использование воды в бытовых и коммерческих целях. Власти рассматривают и более жесткие меры, включая запрет на использование оросительных приспособлений для мытья зданий, автомобилей и окон.

Агентство по охране окружающей среды столкнулось с засухой в восьми областях: Девон и Корнуолл, Солент и Саут-Даунс, Кент и Южный Лондон, Хертс и Северный Лондон, Восточная Англия, Темза, Линкольншир и Нортгемптоншир, а также Восточный Мидлендс, — отмечает издание.

Большая часть Европы в настоящий момент страдает от засухи. Ученые связывают ее с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Аномально жаркая погода наблюдается во Франции, Португалии, Греции, Испании и Великобритании. Решением проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, заявили в Еврокомиссии

В июле в 88 из 96 департаментов Франции были введены ограничения на использование воды из-за сильной жары и засухи. Гражданам наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем. Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе.