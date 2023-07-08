В Вильнюсе усилили меры безопасности перед саммитом НАТО

Фото: Alfredas Pliadis/Global Look Press

В Вильнюсе усилили меры безопасности перед саммитом НАТО 11-12 июля, пишет Reuters. Агентство отмечает, что стремление Альянса сделать из столицы Литвы «настоящую крепость» связано с тем, что мероприятие пройдет в чуть более 30 километрах от границы с Белоруссией и 150 километрах от Калининградской области.

В Вильнюс было направлено около тысячи военнослужащих, которые будут работать совместно с местными силами. Помимо этого, участники саммита предоставят странам Прибалтики дополнительную защиту воздушного пространства в виде передовых систем противовоздушной обороны.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом он рассказал после двух с половиной часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Запад держит Украину «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление». По его словам, Киев никогда не соответствовал требованиям для вступления в НАТО, о которых Украине постоянно напоминают в США.