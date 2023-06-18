В Венгрии указали, как Украина нарушает права человека Аппарат премьер-министра Венгрии: Киев нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Он отметил, что Будапешт не считает подобные шаги «дорогой в Европу». Слова чиновника приводит агентство MTI.

Украинское государство, которое мы поддерживаем финансово, морально и в гуманитарных акциях, считает, что за эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств. <...> Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу, — сказал Гуйяш.

Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в рамках нового закона об образовании Украина с сентября текущего года намеревается ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, а количество предметов, преподаваемых на национальных языках после четвертого класса сократится до 20%. При этом выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском языке.

Ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что членство Украины в НАТО является несвоевременным и невозможным. Чтобы вступить в Альянс, Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, отметил он.

В свою очередь госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы скорректировать ряд законопроектов Украины, в том числе закона о нацменьшинствах, говорит о признании права нацменьшинств в соседней стране получать образование на родном языке.