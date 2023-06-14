В Венгрии оценили отзыв Совета Европы по нацменьшинствам на Украине МИД Венгрии: Совет Европы признал право нацменьшинств на Украине учиться на родном языке

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы скорректировать ряд законопроектов Украины, в том числе закона о нацменьшинствах, говорит о признании права нацменьшинств в соседней стране получать образование на родном языке. Так чиновник отреагировал на решение Венецианской комиссии, принятое 13 июля.

Совет Европы в этот день опубликовал постановление, в котором законопроекты Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, названы вызывающими «серьезную озабоченность» из-за их несоответствия Конвенции о правам человека. Киев призвали скорректировать текст.

Венецианская комиссия высказалась: у национальных сообществ, живущих в Украине, есть право на образование на родном языке, — отметил Менцер в соцсети.

Ранее сообщалось, что Болгария, Италия, Австрия и Венгрия являются самыми дружелюбными странами по отношению к России, сообщила пресс-служба Европейского совета по международным отношениям (ECFR) со ссылкой на апрельский опрос. В них 65%, 24%, 34% и 39% респондентов соответственно назвали РФ союзническим государством.