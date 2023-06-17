В Венгрии назвали членство Украины в НАТО невозможным Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки: членство Киева в НАТО является невозможным

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштоф Салаи-Бобровницки

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что членство Украины в НАТО является несвоевременным и невозможным. Чтобы вступить в Альянс Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, отметил он в видеообращении, размещенном в соцсети.

Присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно. По этому поводу я напомнил присутствовавшему министру обороны Украины, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства, — рассказал дипломат.

Он указал, что такую позицию Будапешта высказал на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Салаи-Бобровницки считает, что Альянс под влиянием украинского конфликта «усиливает восточное крыло, а также выработал новый план по сдерживанию». При этом дипломат еще раз сказал, что в украинском конфликте не должны участвовать ни Венгрия, ни НАТО.

Будапешт второй год последовательно выступает против отправки оружия Киеву и введения санкций на российские энергоносители.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы скорректировать ряд законопроектов Украины, в том числе закона о нацменьшинствах, говорит о признании права нацменьшинств в соседней стране получать образование на родном языке. Киев призвали скорректировать текст, добавил он.