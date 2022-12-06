В Венгрии рассказали о мотивах давления Евросоюза на Будапешт Венгерский политолог Габор Штир рассказал о мотивах давления ЕС на Будапешт

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Венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты «Magyar Nemzet» Габор Штир рассказал «Известиям», что основная проблема Евросоюза (ЕС) с Венгрией состоит в том, что премьер-министр Виктор Орбан проводит чрезмерно суверенную, нелиберальную политику и идет против мейнстрима. Эксперт уточнил, что глава Венгрии рассматривает Европу в качестве союза наций, а не федеративного союза с единым центром. Он добавил, что Брюссель оказывает давление на Будапешт под надуманным предлогом.

Виктор Орбан — бельмо на глазу Запада, и он хотел бы видеть во главе венгерского правительства другого премьер-министра. Поэтому, используя в качестве предлога проблемы с верховенством закона и коррупцию, Брюссель оказывает давление на Будапешт, — сказал Штир.

По его словам, Евросоюз манипулирует финансовой помощью в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19, чтобы продавить свои интересы. Поддержка России Орбаном, по словам политолога, является лишь частью проблемы.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».