В Венгрии не хотят санкций против «Газпрома» и «Росатома» Глава МИД Венгрии Сиярто: Будапешт не поддержит санкции Запада к «Газпрому» и «Росатому»

Фото: gazprom

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении российских энергетических компаний «Росатом» и «Газпром». Венгрия не поставит под угрозу инвестиции в сфере энергопоставок, отметил он в беседе с РИА Новости.

Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок, — рассказал глава МИД Венгрии.

Он пояснил, что поставки энергоносителей из России для Будапешта являются вопросом, затрагивающим национальный суверенитет. В Венгрии планируется строительство реакторов на АЭС «Пакш», поэтому свои инвестиции в ядерной сфере Будапешт не может поставить под угрозу. Иначе проект будет закрыт, добавил Сиярто.

Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет, — заключил дипломат.

Ранее Петер Сиярто сообщил, что Венгрия планирует осенью 2022 года заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет. По его словам, Венгрия рассчитывает заключить новый договор на «хороших, приемлемых условиях», чтобы обеспечить энергобезопасность страны.