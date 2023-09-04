В Великобритании заявили, что Зеленский загнан в угол Экс-агент MI6 Крук: Зеленский загнан в угол из-за позиции Запада по финпомощи

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции стран Запада по выделению новой финансовой помощи Киеву, сообщил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. Уточняется, что некоторые страны отказываются помогать из-за нехватки денежных средств.

[Помощь Украине] уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — сказал Крук.

Ранее сообщалось, что желание президента Украины Владимира Зеленского взять Крым под контроль любой ценой оказалось чревато тяжелыми последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом военные эксперты допускают провал украинского контрнаступления.

Специалисты считают, что результатом действий украинской армии станет длительный военный конфликт на истощение, в котором верх способна одержать Россия. Аналитики считают, что «обескровленные» ВСУ падут жертвой контратаки ВСУ, что станет причиной территориальных потерь. При этом в материале сказано, что последние окажутся гораздо большими, чем украинская сторона уже понесла.