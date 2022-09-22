В Великобритании появилась карта безопасных мест на случай ядерной войны

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Лондон, Великобритания

В Великобритании началась паника после телеобращения президента России Владимира Путина, в котором тот предупредил, что готов применить ядерные боеголовки, сообщает Telegram-канал «Пул № 3». На случай войны была опубликована карта безопасных зон страны.

Карта может пригодиться, ведь на ней есть как потенциальные мишени, так и земли, которые не будут полностью уничтожены. Так, агенты по недвижимости советуют потенциальным покупателям больше не селиться рядом с военными базами, а переезжать на северо-запад. Скорее всего сохранится большая часть Шотландии, — говорится в сообщении.

Владимир Путин ранее заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Он также добавил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что «роза ветров может развернуться в их сторону».