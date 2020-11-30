В Великобритании назвали любимую домашнюю обязанность Елизаветы II

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Королева Великобритании Елизавета II любит мыть посуду и придерживается диеты. Об этом в подкасте Викки Паттисон The Secret to podcast сообщил бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл.

По его словам, королева берёт резиновые перчатки и приступает к любимой домашней обязанности только во время нахождения в шотландском поместье Балморал, где она традиционно проводит лето.

Она любит выбираться на пикники, но еда обычно готова. Ей нравится мыть посуду. Она надевает резиновые перчатки фирмы Marigold и моет посуду. А помогающая ей прислуга вытирает, — заявил Баррелл.

Он добавил, что монаршая особа обычно питается очень маленькими порциями, что помогает ей поддерживать форму. Бывший дворецкий также рассказал, что у королевы есть кое-что, чего нет у остальных — Елизавета II невероятно самодисциплинированная.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса вышла на публику в защитной маске. В ноябре для посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвящённой столетию со дня захоронения Неизвестного воина, королева надела чёрные пальто, шляпу и перчатки. На ней была маска того же цвета с белой окантовкой.

8 ноября в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. В этот день военнослужащие и ветераны собираются у памятников погибшим солдатам, а члены королевской семьи возлагают венки к кенотафу в центре британской столицы.