В Великобритании назвали ключевые признаки COVID-19

Учёные из Королевского колледжа в Лондоне назвали потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами коронавируса.
По словам исследователей, тесты на заболевание оказались положительными у 59% пациентов, имевших эти признаки. Кроме того, учёные установили, что эти симптомы гораздо точнее указывают на инфицирование, чем повышенная температура тела.
Таким образом, сочетание этих признаков с другими симптомами увеличивает вероятность наличия коронавируса в три раза. В такой ситуации специалисты советуют полностью самоизолироваться на семь дней,
Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко заявила, что современные системы слежения с возможностью распознавания лиц помогут пресекать нарушения режима самоизоляции в столице.
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