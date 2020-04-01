В Великобритании назвали ключевые признаки COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c7a8ed4-7429-11ea-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Королевского колледжа в Лондоне назвали потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами коронавируса.

По словам исследователей, тесты на заболевание оказались положительными у 59% пациентов, имевших эти признаки. Кроме того, учёные установили, что эти симптомы гораздо точнее указывают на инфицирование, чем повышенная температура тела.

Таким образом, сочетание этих признаков с другими симптомами увеличивает вероятность наличия коронавируса в три раза. В такой ситуации специалисты советуют полностью самоизолироваться на семь дней, передает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко заявила, что современные системы слежения с возможностью распознавания лиц помогут пресекать нарушения режима самоизоляции в столице.