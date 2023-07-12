В Вашингтоне разозлились на Зеленского из-за его слов о НАТО The Washington Post: члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского о НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Члены делегации США были в ярости из-за твита президента Украины Владимира Зеленского о НАТО, пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников газеты, некоторые политики сочли слова украинского лидера попыткой оказать давление на членов Альянса и собрать больше союзников.

Члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского, — рассказал один из них.

Обозреватели газеты сочли резкое заявление президента Украины «последней авантюрой».

Зеленский еще до публикации коммюнике саммита НАТО написал в своем Twitter, что в документе не будет временных рамок ни для приглашения Киева в Альянс, ни для самого членства. Президент Украины назвал случившееся беспрецедентным и абсурдным. По мнению Зеленского, у Запада нет «готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что руководители стран — участниц НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который позволит ее Вооруженным силам достичь совместимости со стандартами военно-политического блока. Он уточнил, что принятый пакет состоит из трех элементов. Украина получит $500 млн.