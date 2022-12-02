В украинские консульства в Европе пришли посылки с глазами животных

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Несколько посольств Украины за рубежом получили «окровавленные посылки» с глазами животных, сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. В заявлении дипломата, опубликованного на сайте министерства, говорится о том, что подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии.

В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Мы изучаем смысл этого послания, — сообщил Николенко.

По словам дипломата, вандалы также повредили квартиру украинского посла в Ватикане, а позже уведомили сотрудников посольства Украины в Казахстане о минировании. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба предположил, что все описанные события — часть террористической антиукраинской кампании.

Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны, — заявил Кулеба.

Руководитель внешнеполитического ведомства страны поручил перевести в режим усиленных мер безопасности все украинские посольства и консульства.

В Twitter-аккаунте полиции Чехии написали, что утром 2 ноября в консульство Украины в Брно поступила подозрительная посылка. Ее проверили с помощью рентгена. Людей, находящихся в близлежащем детском саду, эвакуировали в срочном порядке.

Сегодня утром в консульство Украины в Брно прибыла подозрительная партия, соответствующая перехваченным в Испании. Мы проверяем посылку с помощью рентгена. [Люди из] здания на прилегающей территории, включая детский сад, эвакуировались, — сказано в сообщении.

Ранее посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.

После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.