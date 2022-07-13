В Турции создадут координационный центр по «зерновому вопросу» Минобороны Турции заявило о создании координационного центра по «зерновому вопросу»

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Загрузка зерна в трюмы морского грузового судна в морском порту

В ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле делегации Турции, России, Украины и ООН договорились создать координационный центр по вопросам вывоза зерна, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, которые приводит РИА Новости, на следующей неделе Москва и Киев вновь встретятся в Стамбуле для обсуждения «зернового вопроса».

Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях, — сказал Акар.

По его словам, встреча прошла успешно, стороны выразили готовность решить вопрос конструктивно. На предстоящей встрече ожидается, что Россия и Украина подпишут итоговый документ по обсужденным пунктам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская делегация на переговорах в Стамбуле предложила решение по безопасному вывозу зерна из портов Черного моря. При этом подробности в ведомстве не уточнили.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия вынуждена участвовать в проходящих в Стамбуле переговорах по зерну, чтобы ее не обвинили в массовом голоде.