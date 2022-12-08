В Турции объяснили причину образования пробки из судов в Босфоре Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний показать письма о страховке

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global look Press

Генеральное управление мореходства Турции обвинило страховые компании Евросоюза в отказе предоставить письма о страховке для прохода через Черное море танкеров, загруженных нефтью, передает РИА Новости. Представители управления отметили, что подобные письма выдаются в рабочем порядке.

Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке, — сообщили в управлении.

При этом причина отказа в выдаче страховочных писем не ясна. Специалисты, как указывает агентство, возмутились давлением на турецких властей.

Накануне Bloomberg сообщало, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. В агентстве уточнили, что судна не смогли пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

До этого о пробке, образовавшейся на входе в Босфор, писала Financial Times. По данным газеты, пробка образовалась после начала действия ценовых ограничений на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.

В ноябре власти Турции предупредили крупнейших грузоотправителей нефти, что их судам нужно будет предъявлять страховку при проходе через проливы страны. Прогнозировалось, что со вступлением в силу новых санкций ЕС в отношении России данная мера может существенно сократить поток транспортировок российского сырья. СМИ писали, что правительство Турции закроет проливы Босфор и Дарданеллы для нефтяных танкеров, которые не имеют страхового покрытия.