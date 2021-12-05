В Турции рассказали об участии России в разработке истребителя TF-X

Сотрудничество Турции и России в сфере оборонной промышленности можно охарактеризовать как активное. Оно включает также и вопрос производства турецкого истребителя TF-X, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет ТАСС. В частности, речь идёт о конкретных системах локализации.

В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные (с созданием — NEWS.ru) национальных боевых самолетов (TF-X — NEWS.ru). Поскольку национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сейчас речь идет не о таком большом числе деталей, — сказал он.

Также Турция надеется на то, что эффективность разрабатываемых ею систем ПВО Siper будет схожа с С-400 или превосходить их. Пока работа идёт поэтапно.

Ранее сообщалось, что применяемые Вооружёнными силами Украины против самопровозглашённой Донецкой народной республики беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) будут уничтожаться. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

С 2019 года Туркция поставила Украине не менее десяти боевых беспилотников Bayraktar. При этом к беспилотникам прилагались также станции управления и ракеты.