Глава ДНР Пушилин сообщил о планах по уничтожению украинских «Байрактаров»

Применяемые Вооружёнными силами Украины против самопровозглашённой Донецкой народной республики беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) будут уничтожаться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Закупленная у Турции военная техника уже неоднократно была замечена в небе над республикой и применялась против бронетехники ДНР, однако пока сбить летательные аппараты не удавалось, так как они пока держатся на безопасном расстоянии, сообщило РИА Новости.

При любой возможности БПЛА «Байрактар», применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии, — заявил Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.

Он также отметил, что полёты боевой авиации и беспилотников на протяжении всей линии соприкосновения в Донбассе находятся под запретом, установленным Минскими соглашениями.

Ранее Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. После чего несколько экспертов высказали мнение о том, что война в Донбассе неизбежна.

Также депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе.