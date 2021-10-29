На Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе

Война в Донбассе неизбежна. Об этом заявил украинский политический эксперт Андрей Головачёв. Его мнение приводит «Главред».

Как считает эксперт, применение ударного беспилотного летательного аппарата турецкого производства против самопровозглашённых ДНР и ЛНР вызвало всплеск эйфории и взрыв патриотизма в Киеве.

Тем не менее надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы, — отмечает Головачёв.

По его мнению, при ответных мерах со стороны непризнанных республик руководству Украины придётся делать выбор: продолжать использовать дроны или прекратить подобные операции, вызвав при этом шквал критики со стороын военных. Головачёв считает, что прекращение налётов на Донбасс приведёт к сильному разочарованию в украинских войсках.

Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. <...> Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно, — подчёркивает эксперт.

При этом он не исключает, что руководство Украины именно к этому и стремится.

Дальнейшее же развитие событий на юго-востоке страны Головачёв связывает с реакцией России на произошедшее.

В минувший вторник, 26 октября, Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР.