На Украине подтвердили применение в Донбассе ПТРК Javelin

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин в Facebook подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Ранее об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС (операции Объединённых сил) был применён противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя, — заявил Копытин.

Он добавил, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах. Таким образом, по егo мнению, дан ответ, «может ли Украина защищаться или это не запрещeно».

Мы имеем право защищать свою землю. Именно то, что мы считаем уместным — с использованием «Джавелина» или «Байрактара», или любого другого оружия, находящегося на балансе ВС. Потому что мы защищаем свою страну, — резюмировал он.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрeлков пояснил, что Javelin является высокоточным и мощным оружием. Против нeго отдельно никаких средств не существует, необходимо действовать всеми cилами и средствами, которыми располагает российская aрмия.