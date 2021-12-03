Стало известно, сколько дронов Bayraktar Турция продала Украине

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в турецкой военной компании сообщило, что с 2019 года страна поставила Украине не менее десяти боевых беспилотников Bayraktar. Эти показатели сильно отличаются в большую сторону от ранее озвученных. При этом к беспилотникам прилагались также станции управления и ракеты.

C 2019 года продала Украине десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами, — рассказал источник.

Он также отметил, что на достигнутом Киев останавливаться не намерен. В частности, страна заказала ещё десятки беспилотников, которые на текущий момент находятся в стадии разработки. Таким образом, не исключено, что когда дроны будут окончательно сделаны и протестированы, крупная партия отправится на Украину.

Источники издания также отмечают, что несмотря на договорённости Турции с РФ, беспилотники не являются «серьёзным» оружием, которое способно вынудить лидеров двух стран разорвать экономически выгодные отношения. Однако у президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть и свои цели. В частности, по словам профессора международных отношений в стамбульском университете Кадир Хас Соли Озел, Турция не хочет, чтобы Россия продолжала доминировать в Чёрном море, однако и не хочет конфликта на этой почве, пытаясь сохранять баланс.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar, производитель беспилотников Bayraktar, будет закупать украинские турбореактивные двигатели. Соответствующее соглашение компания подписала с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» (Запорожье).