Производитель БЛА Bayraktar закупит у Киева турбореактивные двигатели

Производитель турецких беспилотников Bayraktar будет покупать украинские турбореактивные двигатели. Соответствующее соглашение компания подписала с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» в рамках выставки SAHA Eхpo в Стамбуле, сообщает «Укринформ».

Детали сделки не разглашаются. Известно, что речь идёт о поставках турбореактивных двухконтурных двигателях с форсажной камерой AИ-322Ф. По словам технического директора компании Baykar Makina Халука Байрактара, соглашение станет началом выпуска беспилотных боевых самолётов. Он также отметил, что в настоящее время произведённые «Ивченко-прогресс» двигатели уже устанавливают на турецкие беспилотники Akinci.

Ранее Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе. Многие страны начали критиковать администрацию Владимира Зеленского за подобные действия. По словам начальника Генштаба Украины Сергея Шапталы, украинская армия продолжит увеличивать объём закупок этих ударных беспилотников.

О том, что между Анкарой и Киевом подписано соглашение о производстве корветов и ударных БПЛА, стало известно 14 декабря 2020 года. Ещё в 2019 году украинская сторона закупила и протестировала Bayraktar, которые планировала оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.