На Украине объяснились после применения Bayraktar в Донбассе

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Украина, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе, не нарушила Минские договорённости. С таким заявлением выступил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Надо чётко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны, — напомнил пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, эти дроны стоят на вооружении украинских сил, а значит они не являются иностранными. Вся техника принадлежит Украине. Таким образом, страна не нарушила никакие договорённости.

26 октября Генеральный штаб Украины сообщил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал эту ситуацию. Политик заявил, что купленные Киевом у Анкары беспилотники Bayraktar перестают быть турецкими, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте.