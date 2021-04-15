В Турции назвали условие преждевременного возобновления авиасообщения с РФ

https://static.news.ru/photo/b56cc456-9dfb-11eb-94fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти считают, что при условии улучшения эпидемиологической ситуации на территории страны авиасообщение с Россией может быть восстановлено преждевременно. Однако ряд экспертов с этим не согласны.

О возможном преждевременном возобновлении авиасообщения заявил глава турецкого Министерства культуры и туризма Мехмед Эрсой. Он отметил, что местные курорты смогут открыться для россиян уже 1 июня. Для этого нужно, чтобы в Турции сократился прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Но специалисты и авторы на портале «Турпром» отнеслись к словам главы ведомства скептически. По их словам, в Турции сейчас фиксируются рекорды в рамках статистики заболеваемости. Причём речь идёт о распространении британского штамма коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в стране насчитывается около 62 727 случаев заражения COVID-19. Возобновление полетов в Турцию может быть сдвинуто к июлю — так как в прошлом году данное направление было открыто лишь после спада первой волны COVID, — пишет портал «Турпром».

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня. Однако существует ряд исключений. В частности, ограничения не коснутся рейсов, принимающих участие в строительстве атомной электростанции «Аккую». Кроме того, исключением станут самолёты для вывоза отдыхающих в Турции россиян и два рейса между Москвой и Стамбулом в неделю.

Как писал NEWS.ru, после ограничения авиасообщения с Турцией у граждан России могут возникнуть проблемы во время перелёта транзитными рейсами через Стамбул. В этом случае необходимо обратиться к агентам или авиакомпаниям. Они помогут переоформить билеты или вернуть потраченные средства. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.