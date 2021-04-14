Россиянам дали рекомендации на случай транзита через Турцию

https://static.news.ru/photo/7cbb8986-9d2d-11eb-9fcc-96000091f725_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

После ограничения авиасообщения с Турцией у граждан России могут возникнуть проблемы во время перелёта транзитными рейсами через Стамбул. В этом случае необходимо обратиться к агентам или авиакомпаниям. Они помогут переоформить билеты или вернуть потраченные средства. Об этом в разговоре с журналистами рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня. Однако существует ряд исключений. В частности, ограничения не коснутся рейсов, принимающих участие в строительстве атомной электростанции «Аккую». Кроме того, исключением станут самолёты для вывоза отдыхающих в Турции россиян и два рейса между Москвой и Стамбулом в неделю.

Горин рассказал, что делать в случае проблем при перелёте транзитным рейсом.

Сейчас с учётом ограничения на полёты в Турцию пассажирам транзитных рейсов необходимо обращаться в контактные центры авиакомпаний или к агентам, которые могут помочь им переоформить билеты или осуществить вынужденный возврат средств, который авиакомпании проводят без штрафных санкций по любым видам тарифов в связи с отменой рейсов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, у отдыха на территории Турции есть альтернатива и она заключается в путешествии по России. Купленные путёвки в Турцию или Танзанию можно обменять на поездки по РФ. Для этого необходимо согласование с туроператором. Об этом в среду, 14 апреля, рассказали представители Ростуризма.