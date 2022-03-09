В странах Балтии захотели отказаться от российской электроэнергии

Балтийские страны приняли решение отключиться от российской сети электроснабжения до 2025 года, об этом сообщил парламентский секретарь Министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне в эфире местного радио LSM. Отмечается, что Латвия, Литва и Эстония также в ближайшие три года должны будут синхронизироваться с европейской энергетической сетью.

Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации стран Балтии с европейской сетью ранее 2025 года, — сообщили в эфире радиостанции.

Также стало известно, что США запросили у оборонных компаний предварительные предложения о возможности поставок систем ПВО в страны Балтии, а также их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. В запросе, опубликованном на сайте госконтрактов, поясняется, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий.

Запрос власти США разместили на фоне укрепления военного присутствия в европейских странах, уже входящих в НАТО, и после отказа Киеву создать над Украиной бесполётную зону.