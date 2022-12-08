В США предрекли отставку главы Минобороны Германии Politico: Берлин рассмотрит возможность отставки министра обороны Ламбрехт

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Кристин Ламбрехт

В Берлине рассматривают возможность ухода в отставку главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Politico. По информации газеты, министра могут попросить сложить полномочия в течение ближайших месяцев. Издание пишет, что боеприпасы немецкой армии на исходе, закупка истребителей F-35 производства США была отложена, а обещания по ежегодным 2% отчислениям на оборону из госбюджета так и не выполнены. Все эти проблемы возложили на плечи Ламбрехт.

В последние дни в столице Германии и за ее пределами разлетаются взаимные обвинения, поскольку негативные заголовки накапливаются. Депутаты бундестага, и не только от политической оппозиции, учитывают возможность ухода Ламбрехта в ближайшие месяцы, — сказано в тексте статьи.

Аналитики также винят во всех проблемах немецкого канцлера Олафа Шольца. По мнению специалистов, он не воспользовался в полной мере политическим капиталом, чтобы выполнить свои обещания по части обороны. При этом, как указывают американские журналисты, Ламбрехт приняла огонь критики на себя.

Она пришла на эту должность, не имея достаточных военных знаний, и вскоре стала объектом насмешек общественности, сначала за то, что в начале этого года отпраздновала досрочную доставку пяти тысяч касок на Украину в качестве «четкого сигнала» поддержки, а затем за то, что взяла своего сына на полет на вертолете в рамках личного праздника, — пишет Politico.

Ранее издание отмечало, что Минфин ФРГ отказал Ламбрехт в деньгах для закупки боеприпасов, раскритиковав ее деятельность. 29 ноября она направила в ведомство письмо с просьбой «срочно предоставить значительные бюджетные средства» на покупку боеприпасов. В Минфине в ответ заявили, что Ламбрехт не упоминала о необходимости приобретения боеприпасов на дебатах на тему бюджета в бундестаге.