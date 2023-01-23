В Совфеде предрекли ухудшение дипотношений со странами Прибалтики Сенатор Джабаров: Россия может понизить уровень дипотношений со всеми странами Прибалтики

Фото: СФ РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что понижение уровня дипломатических отношений до временных поверенных может коснуться не только Эстонии, но и других стрнан Прибалтики — Литвы и Латвии. Сенатор назвал эту меру МИД России в отношении Таллина «абсолютно правильной». По его словам, таким образом Москва показывает, что Эстония является недружественным для нее государством, сообщает Lenta.ru.

Не исключаю, что следующими будут и другие страны Балтики. Я имею в виду Литву и Латвию, которые также ведут себя откровенно недружественно в отношении России <...> Мера абсолютно правильная. По сути, никаких отношений у нас с Эстонией сейчас не осталось. Уровень понижается, мы показываем, что Эстония относится к числу недружественных государств для нашей страны, — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что полный разрыв дипломатических отношений со странами Прибалтики маловероятен. При этом он отметил, что поверенные выполняют лишь дежурные функции. Джабаров заявил, что Эстонии теперь придется задуматься «как теперь вести себя со своим великим соседом».

В МИД РФ ранее сообщили, что Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Посла Эстонии вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями Таллина в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию РФ до 7 февраля. Действия сотрудников внешнеполитического ведомства стали ответом на сокращение Таллином состава посольства РФ.