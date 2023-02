Алексей Иванчин

В СНБО Украины призвали нанести удар по объектам в России Секретарь СНБО Украины Данилов: нужно нанести удары по «наносящим ущерб» объектам в России

8 февраля 2023 в 01:53

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press