В СНБО Украины призвали нанести удар по объектам в России Секретарь СНБО Украины Данилов: нужно нанести удары по «наносящим ущерб» объектам в России

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Украина «должна уничтожить объекты», которые, по ее мнению, наносят ей ущерб. Такое мнение в интервью агентству Reuters озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Таким образом он выступил против заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее отверг возможность нанесения ударов по территории России.

Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране <...> мы должны уничтожить эти объекты, — сказал Данилов.

Ранее Данилов в интервью CNN также утверждал, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории РФ с помощью произведенного на Украине оружия, которое, по словам секретаря СНБО, в стране есть.

При этом Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не наносит удары по территории РФ, а западное вооружение используется исключительно для обороны.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут «консенсус» по поводу отказа от ударов по территории России из оружия, которое Киев получает от западных государств.

В январе экс-посол США в России Майкл Макфол указал, что Запад может обязать президента Украины подписать соглашение о неприменении поставленного оружия для нанесения ударов по территории России. Он добавил, что США и их союзники при этом условии могут предоставить ВСУ БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.