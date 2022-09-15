В Словакии уничтожили кладбище русских солдат времен Первой мировой войны

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По указанию старосты села Ладомиров на востоке Словакии бульдозерист сравнял с землей кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны, сообщает РИА Новости. Как заявил агентству пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк, это произошло еще два месяца назад, но открылось только 13 сентября в ходе рабочей поездки посла РФ в Словакии Игоря Братчикова.

Посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны. Соответствующая нота направлена в МИД Словакии, — сказал Житнюк.

Он добавил, что кладбище было торжественно открыто в сентябре 2014 года после дорогостоящих реставрационных работ.

В мае этого года вандалы разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников в Литве. В полиции сообщили, что собирают информацию о возбуждении дела по статье «уничтожение или порча чужого имущества». В том же месяце неизвестные осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в литовском городе Бубяй.

В августе стало известно, что в Эстонии перезахоронят останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Такое решение приняла соответствующая комиссия.