Эстония перезахоронит останки советских солдат из «нецелесообразных могил» ERR: Эстония перезахоронит останки советских солдат из 22 воинских захоронений

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

В Эстонии перезахоронят останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Такое решение приняла соответствующая комиссия. Об этом сообщает телекомпания ERR. Перенос останков поручен Эстонскому военному музею.

Власти сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зелёных зонах, городских скверах, густонаселённых районах — там, где перемещаются люди, — рассказал директор музея Хеллар Лилл.

В настоящее время раскопаны пять могил, 17 захоронений ожидают своего часа. Вся процедура займет несколько лет. При этом до конца 2022 года власти планируют заменить на захоронениях надгробия с советской символикой на более «нейтральные».

В мае этого года вандалы разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников в Литве. В полиции сообщили, что собирают информацию о возбуждении дела по статье «уничтожение или порча чужого имущества».

В том же месяце неизвестные осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в литовском городе Бубяй. Местные правоохранительные органы начали расследование.