В Литве осквернили кладбище советских пограничников

Фото Viacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Литве вандалы разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, говорится в ежедневной сводке происшествий национальной полиции. Сейчас полицейские оценивают ущерб. Инцидент произошёл в деревне Филицияново Лаздийского района. В полиции подчеркнули, что собирают информацию о возбуждении дела по статье «уничтожение или порча чужого имущества».

В деревне Филицияново Лаздийского района замечено, что у входа на кладбище советских пограничников с бетонного основания снята и разбита мраморная мемориальная плита, — отмечается в сводке.

В апреле вандалы осквернили мемориалы советским воинам, расположенные в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района. Хулиганы залили памятники красной, жёлтой и синей краской. В связи с произошедшим полицейские начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или сроком лишения свободы до трёх лет.

В мае неизвестные осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в литовском городе Бубяй. Местные правоохранительные органы начали расследование.