В Швейцарии создали искусственные сухожилия для реабилитации пациентов

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Инженеры швейцарского стартапа Emovo Care создали компактный экзоскелет, который помогает вернуть двигательную активность передних конечностей пациентов при реабилитации после тяжёлых травм. Устройство состоит из нескольких искусственных сухожилий, которые крепятся на внешней стороне пальцев. При попытке произвести движение, аппарат оказывает на пальцы лёгкое давление. Принцип работы опубликован изданием Medical Xpress.

Пациенты могут тренироваться 15 минут каждый день после стандартного лечения или брать устройство домой, чтобы продолжить реабилитацию, — рассказала физиотерапевт Анн-Лиз Джорай-Тендон.

Разработчики пояснили, что искусственные сухожилия полностью повторяют работу естественной системы мышц и сухожилий руки.

Учёные Каролинского института в Швеции ранее провели новое исследование, которое показало, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей у детей. Для этого специалисты в течение двух лет наблюдали за детьми в возрасте 9–10 лет. Выяснилось, что у детей, которые отдавали предпочтение компьютерным играм, уровень IQ увеличился примерно на 2,5 балла.