В Швеции рассказали, запретят ли сжигать Коран и другие религиозные книги Премьер Швеции заявил, что в стране не будут запрещать сжигать религиозные книги

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Власти Швеции не будут вводить официальный запрет на сожжение Корана и других религиозных книг, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, которые цитирует телеканал SVT, для принятия подобных мер потребуется внести изменения в конституцию королевства. Накануне о вводе запрета на сожжение Корана заявили власти Дании.

Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними. Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас. Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь, — сказал шведский премьер.

В Дании введут официальный запрет на сожжение Корана после того, как за последние несколько месяцев радикалы провели более десятка акций с сожжением священной книги мусульман в Копенгагене, а также в других городах мира.

До этого полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила проведение акции.