В Швеции предложили ввести тотальное прослушивание граждан

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Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг 27 августа на пресс-конференции заявил о готовности новых средств так называемой «превентивной разработки», что подразумевает прослушивание и наблюдение за местными жителями. Об этом сообщает Sveriges Radio.

МВД Швеции внесет в парламент предложения о реализации программы тайного прослушивания телефонных переговоров и просмотру частной переписки граждан страны. Данные нововведения преследуют цель предотвращать преступные деяния посредством тотальной осведомлённости полиции о намерениях всех, кто находится на территории королевства.

В настоящее время ведётся социальное наступление на преступные группировки, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Швеции был разоблачен наркоторговец, притворявшийся дипломатом. Поданный королевства по фальшивым дипломатическим документам как дипломат из США арендовал жильё где занимался выращиванием огромного количества кустов марихуаны.