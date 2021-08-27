В Швеции предложили ввести тотальное прослушивание граждан

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг 27 августа на пресс-конференции заявил о готовности новых средств так называемой «превентивной разработки», что подразумевает прослушивание и наблюдение за местными жителями. Об этом сообщает Sveriges Radio.
МВД Швеции
В настоящее время ведётся социальное наступление на преступные группировки, — отметил министр.
Ранее сообщалось, что в Швеции был разоблачен наркоторговец, притворявшийся дипломатом. Поданный королевства по фальшивым дипломатическим документам как дипломат из США арендовал жильё где занимался выращиванием огромного количества кустов марихуаны.