В Шотландии выявлен первый случай оспы обезьян

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В Шотландии подтверждён первый случай заражения человека оспой обезьян, передаёт The Telegraph. Научный директор по вопросам медицины и общественного здравоохранения Ник Фин сообщил, что пациент находится под контролем медиков.

Он находится под наблюдением и лечится в соответствии с согласованными на национальном уровне протоколами и рекомендациями, — говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS).

Известно, что в Европу инфекцию завезли люди, побывавшие в странах Западной и Центральной Африки, являющихся очагами распространения заболевания. Так, о первых случаях инфицирования оспой обезьян уже сообщили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Соединённом Королевстве, Бельгии. В последней ввели карантин для пациентов с этим заболеванием. Известно также о заражениях в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

Инфекция передаётся при тесном контакте, а ранее считалось, что её можно подхватить только при половом акте. Европейские медики сошлись во мнении, что чаще всего обезьяньей оспой заболевают гомосексуальные или бисексуальные мужчины. Врачи относят их к группе риска данного заболевания.

Ранее ВОЗ зафиксировала 92 случая заражения оспой обезьян. Там считают, что резкого прироста числа инфицированных стоит ожидать уже летом.